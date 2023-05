Flink beursherstel regionale banken VS na vrije val van donderdag

Amerikaanse regionale banken hebben vrijdag een opmars gemaakt op Wall Street. De aandelen van de banken beleefden een dag eerder nog een forse koersval. Er is onrust op de financiƫle markten door onzekerheid over regionale banken als Western Alliance en PacWest. De sector ligt onder een vergrootglas na het omvallen van drie andere regionale banken.

PacWest steeg gedurende de dag met recordstappen. Aan het einde van de handelsdag noteerde het aandeel maar liefst 81,7 procent hoger. Verschillende keren werd de handel in het aandeel stilgelegd door grote koersschommelingen. Ook Western Alliance wist te herstellen van de vrije val op donderdag en steeg met 49,2 procent. Een dag eerder verloor de bank nog 38,5 procent van zijn waarde.

Beleggers reageerden daarnaast op het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daaruit blijkt dat het aantal banen in de grootste economie ter wereld met 253.000 is gestegen. Dat was beter dan voorzien. De situatie op de arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke banengroei geeft de Fed meer ruimte om de rente eventueel verder te verhogen en de economie af te remmen in de strijd tegen de inflatie.

Dat bericht leek de Amerikaanse beursgraadmeters goed te doen. Zo eindigde de Dow-Jonesindex 1,7 procent hoger op 33.674,38 punten. De breed samengestelde S&P won 1,9 procent tot 4136,25 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 2,3 procent tot 12.235,41 punten.

Naast de regionale banken behoorde Apple vrijdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Aanleiding was de publicatie van de kwartaalcijfers na het slot van de beurzen op donderdag. Daaruit kwam naar voren dat het techconcern de omzet weliswaar zag dalen, maar beter presteerde dan kenners hadden verwacht. Topman Tim Cook sprak daarbij van een kwartaalrecord voor de smartphones van Apple. Ook viel de winst van het Amerikaanse techconcern hoger uit dan voorzien. Het aandeel steeg 4,7 procent.

Lyft daalde 19,3 procent. Het taxibedrijf kondigde aan de concurrentiestrijd met Uber aan te willen gaan door zijn diensten aan te bieden tegen lagere tarieven. Beleggers lijken bezorgd over dat besluit, omdat het de winstmarges kan aantasten.

De euro was 1,1019 dollar waard, tegen 1,1020 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 4 procent meer op 71,32 dollar. Brentolie werd 3,8 procent duurder op 75,28 dollar per vat.