Nederlander laat bier koud staan door slecht weer

Nederlanders hebben de eerste maanden van dit jaar minder bier gedronken vanwege het slechte weer. In januari werd er nog meer bier getapt ten opzichte van begin vorig jaar, maar met name in maart bleef de drank koud staan door tegenvallend voorjaarsweer. Daarmee valt de bierconsumptie in het eerste kwartaal 1,5 procent lager uit dan vorig jaar, meldt branchevereniging Nederlandse Brouwers.

Zeker in de horeca begon het jaar nog goed. Ten opzichte van een jaar eerder, toen er nog coronamaatregelen van kracht waren, werd in caf├ęs en restaurants in januari 173 procent meer bier geschonken. In maart zorgde het slechte weer voor een krimp, maar over het hele kwartaal gezien dronken Nederlanders nog wel 13 procent meer bier buitenshuis.

Thuisdrinken was echter minder populair, met een min van 8 procent ten opzichte van een jaar eerder. De totale bierconsumptie kwam hierdoor uit op precies hetzelfde niveau als 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis.

“Net zoals elke Nederlander kunnen de Nederlandse brouwers niet wachten op een langere periode met warmer weer”, stelt de branchevereniging, waar vijftien in Nederland gevestigde brouwerijen bij zijn aangesloten. Zij zijn samen goed voor ruim 95 procent van de bierproductie in Nederland.