Stakingen op nog drie locaties van FrieslandCampina

Zuivelbedrijf FrieslandCampina krijgt de komende dagen weer te maken met stakingen op drie locaties. Eerder deze week kwam een fabriek in het Groningse Marum al stil te liggen door een vakbondsactie en werd er even verderop in Noordwijk gestaakt. CNV en FNV zetten de acties door om een beter loonbod af te dwingen. Zuivelwerkgevers willen volgens de vakbonden niet verdergaan dan 8 procent erbij.

De nieuwe reeks begint zaterdagavond met een 24 uursstaking in Steenderen in de Achterhoek, op maandag gevolgd door Borculo en dinsdag door Meppel. “Andere zuivelbedrijven komen binnenkort aan de beurt, als de werkgevers niet snel een betere cao bieden”, zegt onderhandelaar Henk Jongsma van CNV Vakmensen.

In de Nederlandse zuivelindustrie werken volgens CNV ongeveer 12.000 mensen, verdeeld over dertien werkgevers. Naast FrieslandCampina werken zij onder meer bij bedrijven als Arla Foods en Royal A-ware.