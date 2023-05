De vakbonden kondigen stakingen aan bij Philips omdat het zorgtechnologieconcern niet tegemoet wil komen aan eisen voor een nieuwe cao. Volgens FNV-bestuurder Patrick Meerts zullen medewerkers van vestigingen in Best, Drachten en Eindhoven in de loop van volgende week het werk neerleggen. “Wanneer en hoelang precies zijn we nu nog aan het uitzoeken”, verklaart Meerts na het verlopen van een ultimatum dat de bonden aan Philips hadden gesteld.