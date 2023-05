Wereldwijde voedselprijzen stijgen voor het eerst in jaar tijd

De wereldwijde prijzen van voedsel zijn in april voor het eerst in een jaar tijd gestegen. Dat meldt de Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) op basis van eigen berekeningen. De stijging komt op een moment dat de ongebreidelde stijging van de kosten voor levensmiddelen in sommige landen juist wat begint af te koelen.

De graadmeter waarmee de FAO de prijsontwikkelingen meet voor bijvoorbeeld graan, vlees en plantaardige oliën steeg tussen maart en april met 0,6 procent tot 127,2 punten. Het indexcijfer van maart werd daarbij naar beneden bijgesteld tot 126,5 punten, van een eerder gemelde stand van 126,9 punten. In vergelijking met het recordniveau van maart vorig jaar liggen de prijzen nog altijd zo’n 20 procent lager. Kort na de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 stegen de prijzen voor de belangrijkste basisgrondstoffen voor eten en drinken namelijk tot een recordhoogte.

De prijsstijging in april zou wel opnieuw de zorgen kunnen aanwakkeren over de voedselinflatie, die onlangs wat afkoelde in landen van Kenia tot Duitsland en Australië. De prijzen van voedingsproducten in de supermarkten blijven in veel regio’s echter historisch hoog doordat winkeliers de hogere kosten voor energie, arbeid en transport doorberekenen aan klanten.

De prijsstijging in april was onder andere het gevolg van hogere prijzen voor suiker, vlees en rijst, die de prijsdalingen voor granen, zuivel en plantaardige olie compenseerden. Zo steeg de suikerprijsindex met 17,6 procent in april tot het hoogste niveau sinds oktober 2011. Volgens de FAO wordt de stijging van de suikerprijs veroorzaakt door zorgen over krappere voorraden in India en China, in combinatie met een lager dan verwachte productie in Thailand en de Europese Unie.

De ontwikkeling van de voedselprijzen zal vooral afhangen van de gesprekken over de verlenging van de zogeheten graandeal met Rusland, die de export vanuit Oekraïense havens aan de Zwarte Zee mogelijk maakt. De graandeal werd voor het eerst overeengekomen in juli 2022 en heeft de aanvoer van tarwe, maïs en zonnebloemolie uit het door oorlog verscheurde Oekraïne gestimuleerd. Rusland heeft echter gedreigd zich deze maand terug te trekken uit het akkoord als de problemen met betrekking tot zijn eigen graan- en kunstmesttransporten niet worden opgelost.