Baas Volkswagen positief over Duits plan voor korting op stroom

De topman van Volkswagen is te spreken over een nieuw plan van de Duitse overheid om de stroomprijs flink te verlagen voor industriebedrijven die vanwege hun specifieke activiteiten heel veel elektriciteit verbruiken. Volgens Oliver Blume wijzen de voorstellen van Berlijn “in de goede richting”.

“Het gaat erom de concurrentiekracht van ons land te versterken en daarnaast de aantrekkelijkheid van Duitsland als industriĆ«le locatie”, benadrukte de Volkswagen-baas ook.

Duitsland overweegt voor sommige energie-intensieve sectoren een verlaagde stroomprijs van 6 cent per kilowattuur of minder te regelen om de kosten te drukken. Eerder werd de omvangrijke en voor Nederland ook belangrijke Duitse industrie nog flink geraakt door het snelle oplopen van de energieprijzen.

De steunmaatregel zou tussen de 25 miljard en 30 miljard euro kosten en duurt tot 2030, staat in een werkdocument dat door het ministerie van Economische Zaken is vrijgegeven. Het ministerie wees er daarbij op dat deze ingreep nodig is om het concurrentievermogen van sommige sectoren te behouden, aangezien de energieprijzen nog steeds ongeveer twee keer zo hoog zijn als voor de crisis.

De ingreep betekent voor de Duitse bedrijven waarschijnlijk een enorme korting op hun energierekening. Kleine en middelgrote bedrijven in Duitsland betalen volgens recente gegevens van energielobbygroep BDEW namelijk nog ongeveer 27 cent per kilowattuur. Grote bedrijven geven doorgaans geen openheid over de stroomprijs die ze betalen.

Ook Wolfgang Grosse Entrup, hoofd van de Duitse vereniging van de chemische industrie, is enthousiast over het plan. “Heel Duitsland en Europa zullen hiervan profiteren”, heeft hij laten weten. Volgens hem is de maatregel niet alleen belangrijk voor het redden van de Duitse industrie, maar helpt de ingreep Duitse bedrijven ook in hun streven om klimaatneutraal te worden.