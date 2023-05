Wereldvoedselprogramma: geen geld meer voor hulp Palestijnen

Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) zet de voedselhulp aan meer dan 200.000 Palestijnen vanaf volgende maand stop wegens “ernstig” geldgebrek. Dat maakte de organisatie bekend.

“In het licht van de ernstige financieringstekorten is het WFP gedwongen om pijnlijke keuzes te maken”, zegt Samer Abdeljaber, directeur bij de organisatie tegen persbureau Reuters vanuit Jeruzalem.

De meeste hulpbehoevende gezinnen bevinden zich in Gaza, waar de voedselonzekerheid en armoede het grootst zijn. Maar ook op de Westelijke Jordaanoever leven veel mensen in armoede. Het agentschap van de Verenigde Naties biedt arme Palestijnen zowel maandelijkse vouchers ter waarde van 10,30 dollar (9,18 euro) per persoon als voedselpakketten aan. Beide programma’s zullen worden geraakt door de maatregel.

Meer dan 2 miljoen mensen leven onder slechte omstandigheden in Gaza. Hamas, door de EU geclassificeerd als een terroristische organisatie, greep in 2007 met geweld de macht. Bijna de helft (45 procent) van de mensen daar zit zonder werk en 80 procent is afhankelijk van internationale hulp.