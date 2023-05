Aandacht voor cijfers PostNL op Damrak, Londen gesloten

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar PostNL. De post- en pakketbezorger verwerkte afgelopen kwartaal minder pakketten en zag de omzet dalen. Topvrouw Herna Verhagen was desondanks tevreden over de prestaties. Zij sprak van een “positief effect van de noodzakelijke stappen” die het postbedrijf moest nemen om de kosten terug te dringen. Het economische klimaat blijft volgens haar wel onzeker, maar vooralsnog houdt PostNL vast aan de doelstelling van een bedrijfswinst van tussen de 70 miljoen en 100 miljoen euro dit jaar.

Later deze week komen ook de AEX-bedrijven Ahold Delhaize en de banken ING en ABN AMRO nog met resultaten. Daarnaast wordt uitgekeken naar het Amerikaanse inflatiecijfer en het rentebesluit van de Britse centrale bank, die deze week op het programma staan.

Beleggers kauwen daarnaast nog na op het sterke Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag. De sterke banengroei is goed nieuws over de kracht van de grootste economie ter wereld, maar geeft de Amerikaanse centrale bank ook meer ruimte om de rente mogelijk verder te verhogen in de strijd tegen de inflatie.

De AEX-index koerst af op een licht positief begin van de nieuwe handelsweek, na de stevige winst op vrijdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine plussen openen. De financiƫle markten in Londen zijn gesloten vanwege een bank holiday in verband met de kroning van koning Charles afgelopen zaterdag.

De Aziatische beurzen gingen maandag overwegend vooruit. De hoofdindex in Shanghai klom 1,7 procent onder aanvoering van de Chinese banken en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,7 procent. De Nikkei in Tokio, waar beleggers terugkeerden na een korte vakantieperiode, bleef achter en sloot 0,7 procent in de min.

De in Amsterdam genoteerde DGB Group liet weten een mijlpaalbetaling van 450.000 euro te hebben ontvangen voor het project rond energiezuinige kooktoestellen in Kenia om CO2-uitstoot te verminderen. Het project omvat de productie en distributie van 150.000 energiezuinige kooktoestellen in Kenia. Er zijn naar verwachting nog 1,3 miljoen CO2-credits te verkopen uit dit project.

De euro was 1,1039 dollar waard, tegen 1,1020 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 71,84 dollar. Brentolie steeg ook 0,7 procent in prijs, tot 75,79 dollar per vat.