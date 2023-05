Autodealer Van Mossel wil groeien in Europa met Duitse overname

Autodealer Van Mossel Automotive Groep gaat zich nadrukkelijker inzetten in Duitsland. Met het overnemen van dealergroep Hugo Pfohe uit de regio Hamburg zet de onderneming uit Waalwijk de eerste grote stap buiten de Benelux. De overname “past perfect in onze Europese groeistrategie”, laat Van Mossel-topman Eric Berkhof weten.

De overname moet nog wel worden goedgekeurd door de Duitse mededingingsautoriteit. Van Mossel verwacht dat dat halverwege volgende maand gaat gebeuren. “Hugo Pfohe bevindt zich in een strategische regio voor ons in Duitsland”, meent Berkhof. “Onze reeds bestaande, in Düsseldorf gelegen leasebedrijven vormen een perfecte aanvulling hierop.”

Hugo Pfohe heeft zevenhonderd medewerkers en een omzet van 300 miljoen euro. Het familiebedrijf handelt in zeven automerken. Het 75 jaar oude Van Mossel is naar eigen zeggen de grootste autodealergroep in de Benelux, dat jaarlijks ruim 150.000 nieuwe en gebruikte auto’s verkoopt.