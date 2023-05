Banken en energiebedrijven helpen Chinese beurs vooruit

De Chinese aandelenbeurzen lieten maandag stevige winsten zien onder aanvoering van de banken en energiebedrijven. Beleggers trokken zich op aan de stevige koerswinsten op Wall Street van afgelopen vrijdag, mede dankzij een koersherstel bij de geplaagde Amerikaanse regionale banken. Daarnaast verwerkten de markten nog het sterker dan verwachte banenrapport van de Amerikaanse overheid. De situatie op de arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de centrale bank in de Verenigde Staten.

In Shanghai noteerde de hoofdindex tussentijds 1,6 procent in de plus in afwachting van de Chinese export- en inflatiecijfers, die later deze week bekend worden gemaakt. Industrial and Commercial Bank of China en Agricultural Bank of China klommen rond de 6 procent. De Hang Seng-index in Hongkong dikte 0,8 procent aan. De Britse bank HSBC, die ook een beursnotering heeft in Hongkong, won ruim 1 procent. Een ruime meerderheid van de aandeelhouders stemde tijdens de aandeelhoudersvergadering tegen de plannen van de Chinese aandeelhouder Ping An om de Aziatische activiteiten van de HSBC af te splitsen.

De Kospi in Seoul klom 0,8 procent en de All Ordinaries in Sydney steeg 0,7 procent. In Tokio, waar maandag voor het eerst werd gehandeld na een korte vakantieperiode, bleef de Nikkei achter met een verlies van 0,7 procent. De Japanse techinvesteerder SoftBank en elektronicaconcern Sony behoorden tot de dalers, met minnen van 1 en 1,5 procent. Luchtvaartmaatschappij ANA Holdings stond in de kopgroep met een winst van 1,6 procent.

Beleggers reageerden op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Bank of Japan. Daaruit bleek dat de centrale bankiers zich zorgen maakten over een sneller dan verwachte stijging van de inflatie in het land, maar dat de centrale bank geen overhaaste wijzigingen van het monetaire beleid moet doorvoeren. Ook maakte au Jibun Bank nieuwe gegevens over de Japanse dienstensector bekend. Die toonden aan dat de sector in april voor de vijfde maand op rij is gegroeid.