Binance onderbrak in korte tijd twee keer de opname van bitcoin

’s Werelds grootste handelsplatform voor cryptomunten Binance heeft in minder dan twaalf uur twee keer de opnames van bitcoin tijdelijk onderbroken. Volgens het bedrijf gebeurde dat in verband met grote drukte op het netwerk. Inmiddels werkt alles wel weer.

“Om een soortgelijke herhaling in de toekomst te voorkomen, zijn onze tarieven aangepast”, liet het bedrijf maandag weten. “We zullen de activiteiten in de keten blijven volgen en indien nodig aanpassen.” Op Twitter probeerde Binance mensen ook gerust te stellen door te benadrukken dat de tegoeden van klanten nog steeds veilig zijn.

De waarde van de Bitcoin ging afgelopen weekend en maandagochtend duidelijk omlaag. ’s Werelds meest bekende cryptomunt was eind vorige week nog bijna 30.000 dollar waard. Dat is nu nog ruim 28.000 dollar.

Binance is verreweg de grootste beurs in de cryptowereld na de ineenstorting van rivaal FTX vorig jaar. In de cryptowereld vreesde men aanvankelijk dat het faillissement van FTX over zou slaan naar andere bedrijven. Door die onzekerheid zakte de koers van de bitcoin op een gegeven moment onder de 16.000 dollar.

Maar het ontstaan van de wereldwijde onrust over de bankensector zorgde er eerder dit jaar voor dat de bitcoin juist weer een stevige opmars liet zien. Dat hernieuwd enthousiasme voor de digitale valuta komt volgens analisten doordat beleggers door de onzekerheid over aandelen naar alternatieven zijn gaan zoeken voor het investeren van hun geld. Ook andere crypto’s zijn inmiddels weer flink meer waard geworden.