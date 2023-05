Duitse recessie dreigt na daling productie industrie

De industriële productie van Duitsland is in maart veel sterker gedaald dan verwacht. Dat kwam vooral door een zwakke prestatie in de belangrijke autosector van het land. De afzwakkende productie wakkert de vrees aan dat de grootste economie van Europa, en de belangrijkste handelspartner voor Nederland, toch afstevent op een recessie.

De productie daalde in maart met 3,4 procent ten opzichte van de voorgaande maand, meldde het Duitse statistiekbureau Destatis. In februari was nog sprake van een stijging van 2,1 procent. Economen gepolst door persbureau Reuters hadden gerekend op een daling van 1,3 procent. In het eerste kwartaal lag de productie volgens het statistiekbureau wel 2,5 procent hoger dan in het laatste kwartaal van 2022.

“Na een uitbundige prestatie van de industriële productie aan het begin van het jaar, was er in maart een onverwacht scherpe daling”, zei het Duitse ministerie van Economische Zaken. De fabricage van motorvoertuigen en auto-onderdelen zakte met 6,5 procent ten opzichte van de voorgaande maand. De productie van machines en apparatuur daalde met 3,4 procent en de productie in de bouwsector nam af met 4,6 procent.

Eerder bleek al dat de Duitse fabrieksorders in maart met 10,7 procent waren afgenomen. Dat was de grootste daling op maandbasis sinds het hoogtepunt van de coronapandemie in 2020. “De Duitse industrie lijdt steeds meer onder de wereldwijde renteverhogingen, die de economie steeds meer afremmen”, zei hoofdeconoom Ralph Solveen van Commerzbank. “De risico’s van een recessie in Duitsland nemen toe.”

Ook de winkelverkopen en de export daalden sterk in maart, waardoor de kans op een neerwaartse bijstelling van het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal is toegenomen, waarschuwde hoofdeconoom Carsten Brzeski van ING. “Een neerwaartse bijstelling zou betekenen dat de economie alsnog in een recessie belandt”, aldus Brzeski.

Eind april liet Destatis weten dat de groei van de Duitse economie in het eerste kwartaal is gestagneerd, ofwel groei noch krimp liet zien ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. In de laatste drie maanden van 2022 kromp de economie van Duitsland nog met 0,5 procent. Duitsland wist daarmee nipt een recessie te ontlopen. Van een recessie is sprake bij twee kwartalen van krimp op rij.