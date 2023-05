FNV: weinig productie in Mentos-fabriek Breda door staking

De Bredase snoepfabriek van Perfetti Van Melle, bekend van onder meer Mentos, gaat sinds zondagavond gebukt onder een staking. Volgens vakbond FNV doen zo’n honderd personeelsleden hieraan mee, op een totaal van zo’n 250 productiemedewerkers. Hierdoor kan in de fabriek “niet veel geproduceerd worden”, meent een FNV-woordvoerster.

De actie duurt drie dagen en is onderdeel van een estafettestaking in de Nederlandse zoetwarenbranche. Voor na woensdag heeft FNV het voorzien op de Mars-fabriek in Veghel.

Perfetti Van Melle was niet direct bereikbaar voor commentaar. Deze staking wordt alleen georganiseerd vanuit FNV. Vakbonden CNV en De Unie kwamen eerder wel tot een akkoord. De zoetwaren-cao geldt voor duizenden mensen die werken bij bijna tweehonderd bedrijven.