FNV’ers schrappen tweedaagse staking bij vakbond na beter loonbod

FNV-medewerkers zien af van een tweedaagse staking bij de vakbond zelf. De directie is met een beter loonbod gekomen, waar de leden nu over gaan stemmen. Afgelopen dinsdag werd al een eerste dag gestaakt, deze dinsdag en woensdag zouden de volgende acties plaatsvinden.

Het stoorde FNV-medewerkers dat ze zelf de ene na de andere staking opzetten en voor medewerkers in andere sectoren hoge loonsverhogingen eisen, terwijl het loonbod voor de FNV’ers niet voldoende was om de inflatie te compenseren. Met een beter loonbod is een eerste belangrijke slag geslagen, zegt Corné Schep van het actiecomité, maar er is nog meer werk aan de winkel. “De hele organisatie moet worden verbeterd.”

Afgelopen dinsdag staakten zeker zo’n 450 FNV’ers om een beter voorstel voor elkaar te krijgen. Voor de stakingen van deze week rekende Schep op zo’n zeshonderd deelnemers. Bij FNV en de aangesloten bonden werken zo’n 1700 mensen.

Volgens de bond komt er dit jaar in verschillende stappen tot gemiddeld een kleine 12 procent bij, als de leden instemmen met het akkoord. Voor de komende jaren, er ligt een voorstel voor een driejarige cao, is een automatische prijscompensatie afgesproken. Dat betekent dat de lonen automatisch meestijgen met de inflatie.

FNV maakte zich aanvankelijk zorgen over de financiële haalbaarheid van dit voorstel. “Om de financiële positie van de FNV te bewaken, zijn er afspraken gemaakt over de manier waarop de automatische prijscompensatie vanaf 1 januari 2024 wordt gehanteerd”, schrijft de bond nu. “Wanneer de inflatie hoger is dan 5 procent, wordt het hogere percentage doorgeschoven naar het volgende jaar.”

Vakbondsbestuurder Judith Westhoek, die spreekt namens de medewerkers, ziet nu een goed voorstel. “Met dit resultaat zorgen we dat de koopkracht van onze collega’s, en met name hen in de laagste schalen die het hardst getroffen worden door de inflatie, bijna volledig wordt hersteld. Staken loont, zo blijkt ook nu maar weer”, meent Westhoek.