Geld.nl: schadelast en inflatie stuwen premie autoverzekering

Het afsluiten van een autoverzekering kost in mei gemiddeld 82 euro per jaar meer dan een jaar geleden, een stijging van ruim 8 procent. Dat meldt vergelijkingssite Geld.nl, die de premiestijging toeschrijft aan de gestegen inflatie en meer autoschade. Verder merkt de site op dat de hoogte van de premies bij verschillende verzekeraars nogal uiteenloopt.

Geld.nl onderzocht zestig verschillende scenario’s. Daarin werd steeds afgewisseld tussen type auto’s, woonplaatsen, leeftijden en schadevrije jaren. Met name in de laatste vier maanden van vorig jaar zag Geld.nl de premies voor autoverzekeringen gemiddeld genomen flink stijgen.

Dat komt onder meer door de hoge inflatie, die in september en oktober van vorig jaar een recordhoogte bereikte. De gestegen prijzen zagen verzekeraars terug in de reparatiekosten van kapotte auto’s. Anderzijds wordt er relatief veel schade gereden. “In de coronaperiode werd er minder gereden, waardoor er ook minder schades waren. Maar inmiddels is de verkeersdrukte weer toegenomen en zelfs hoger dan voor de corona-periode”, legt Amanda Bulthuis van Geld.nl uit. “Dat brengt ook weer meer schades met zich mee, wat verzekeraars doorberekenen in hun premie.”

Bulthuis merkt dat die premies wel verschillen in hoogte per verzekeraar. “We zien dat het verschil tussen de verzekeraar met de laagste en de gemiddelde premie vaak rond de 20 euro per maand ligt. Dat is een verschil van 240 euro per jaar.”