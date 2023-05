Honderden medewerkers Nedcar schrijven zich in als staker

Vele honderden medewerkers van VDL Nedcar schrijven zich maandagochtend in Holtum in als staker bij de vakbonden. Dat gebeurt op de Markt in het Limburgse dorpje. Bestuurder Ron Peters van FNV Metaal zei maandagochtend te verwachten dat zich tussen de 1500 en 2000 medewerkers van Nedcar laten inschrijven.

De vakbonden riepen voor maandag en dinsdag een 24-uurs staking uit na het mislukken van de onderhandelingen met VDL over een nieuw sociaal plan. Dat is volgens de bonden nodig omdat het contract met BMW voor de productie van MINI’s in de autofabriek begin volgend jaar afloopt. Daardoor dreigen massaontslagen bij Nedcar, waar zo’n 3800 mensen werken. Volgens VDL stellen de bonden te hoge eisen, de bonden vinden dat VDL hen onvoldoende tegemoet komt.

Nadat de onderhandelingen vorige week dinsdag zijn mislukt, legden de werknemers woensdag en donderdag het bedrijf plat met een wilde staking. Op verzoek van vakbonden en directie werd vrijdag het werk hervat. “We hebben toen nog honderden auto’s geproduceerd”, aldus de Belgische werknemer Peter Didden.

De vakbonden willen met de staking begin deze week druk zetten op VDL om tegemoet te komen aan hun eisen voor een sociaal plan. “Als dit niet helpt, bestaat het risico dat we de staking de rest van de week doorzetten”, zegt Peters. “Het is nu een kwestie van armpje drukken, wie heeft de grootste spierballen.”

Volgens enkele stakers zouden met name uitzendkrachten door VDL onder druk gezet worden om toch te komen werken. VDL ontkent dat. “We zetten niemand onder druk en zijn niet van plan om de staking te breken”, aldus een woordvoerder van VDL. “De productie ligt stil. Wel kan het zijn dat er nog mensen werken in het bedrijf, zoals op kantoor. Wie wil werken, krijgt daartoe de gelegenheid.”