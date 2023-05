Kleine koersbewegingen bij opening beurshandel Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine koersuitslagen begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers deden het rustig aan na de opmars op vrijdag, die volgde op een sterk banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daarnaast wordt vooral uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer dat later deze week naar buiten komt. Dat cijfer geeft mogelijk meer duidelijkheid of de Federal Reserve inderdaad zal afzien van verdere renteverhogingen, zoals door beleggers wordt gehoopt.

Vorige week schroefde de Fed het rentetarief in de grootste economie ter wereld nog op met een kwart procentpunt in de strijd tegen de hoge inflatie. Centralebankpresident Jerome Powell hintte daarbij wel op een mogelijke pauze en dat het mogelijk voorlopig de laatste renteverhoging zou zijn.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent hoger op 33.702 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 4138 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,2 procent op 12.204 punten.

De regionale banken veerden verder op na het koersherstel op vrijdag. Dat herstel volgde op de eerdere forse verliezen die werden veroorzaakt door het omvallen van First Republic Bank. PacWest Bancorp dikte 20 procent aan na de aankondiging het dividend te verlagen om meer geld in kas te houden. Vrijdag werd PacWest bijna 82 procent meer waard, waarbij de handel in het aandeel meerdere keren werd stilgelegd. Western Alliance Bancorp, Comerica en Zions Bancorp stegen tot 7,8 procent.

Occidental Petroleum verloor 1,1 procent. Superbelegger Warren Buffett liet tijdens de aandeelhoudersvergadering van zijn investeringsbedrijf Berkshire Hathaway weten niet van plan te zijn om het olieconcern over te nemen. Berkshire heeft een belang van meer dan 20 procent in Occidental.

BioNTech klom 0,5 procent. Het Duitse biotechnologiebedrijf, bekend van het coronavaccin dat het samen met farmaceut Pfizer ontwikkelde, boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. BioNTech gebruikt het geld dat het verdient met coronavaccin, het enige product van het bedrijf, voor de ontwikkeling van medicijnen tegen onder meer kanker.

Vleesverwerker Tyson Foods kelderde 12 procent na tegenvallende cijfers en een verlaging van de omzetverwachtingen voor het gehele jaar.