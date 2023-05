Koerssprong voor PostNL op Damrak na cijfers

Het aandeel PostNL was maandag een uitblinker op de aandelenbeurs in Amsterdam, geholpen door meevallende kwartaalcijfers. Het bedrijf verwerkte weliswaar minder pakketjes en zag de omzet dalen, maar topvrouw Herna Verhagen was toch tevreden over de prestaties. Ook werd de winstdoelstelling voor het hele jaar gehandhaafd. Daarnaast haalden analisten van zakenbank Degroof Petercam PostNL van hun verkooplijst af. Het aandeel werd beloond door beleggers met een koerswinst van ruim 10 procent.

De AEX-index eindigde met een plus van 0,3 procent op 752,68 punten. De MidKap steeg een fractie tot 936,39 punten. De DAX in Frankfurt daalde licht, maar de CAC40 in Parijs klom 0,1 procent. De beurs in Londen was dicht voor een vrije dag in verband met de kroning van koning Charles afgelopen zaterdag.

In de AEX was staalfabrikant ArcelorMittal koploper met een winst van ruim 2 procent. Philips werd 0,8 procent lager gezet en was hekkensluiter bij de hoofdfondsen op Beursplein 5. Het zorgtechnologiebedrijf houdt dinsdag zijn aandeelhoudersvergadering. Vakbonden kondigden onlangs stakingen bij Philips aan omdat het concern niet tegemoet wil komen aan eisen voor een nieuwe cao.

In de MidKap was maritiem oliedienstverlener SBM Offshore bovenaan te vinden met een winst van 1,6 procent. Technologiegroep TKH volgde met een plus van 1,4 procent. Bodemonderzoeker Fugro won 0,9 procent na een koopadvies door Degroof Petercam. Biotechnoloog Galapagos was de grootste daler bij de middelgrote fondsen op het Damrak met een min van 1,3 procent. Verlichtingsproducent Signify leverde 1,1 procent in.

In Milaan ging Banca Monte dei Paschi di Siena bijna 6 procent vooruit, na berichten dat de Italiaanse overheid haar belang in de bank kan verkleinen door aandelen te verkopen. De Italiaanse staat bezit nu 64 procent van Monte dei Paschi.

De euro was 1,1022 dollar waard, tegen 1,1020 dollar op vrijdag. De olieprijzen gingen verder omhoog na de sterke opleving eind vorige week. Een vat Amerikaanse olie werd 2,5 procent duurder op 73,11 dollar. Brentolie kostte 2,2 procent meer op 76,92 dollar per vat.