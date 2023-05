Liechtenstein gaat bitcoins accepteren bij betalingen

Liechtenstein gaat de digitale munt bitcoin accepteren als betaalmiddel voor bepaalde overheidsdiensten. Dat zei premier Daniel Risch van het vorstendom in een interview met de Duitse zakenkrant Handelsblatt.

Risch, die ook minister van Financiën van het kleine Alpenland is, gaf geen tijdstermijn aan, maar zei wel dat “een betalingsoptie voor de bitcoin eraan komt”. Hij stelde verder dat Liechtenstein ook van plan is om deposito’s in bitcoins te aanvaarden. Die worden dan onmiddellijk ingeruild voor de Zwitserse frank, de officiële munt van de dwergstaat met slechts 40.000 inwoners.

Verder meldde Risch dat het land openstaat om financiële overheidsmiddelen in bitcoins te investeren, maar dat de risico’s nu nog te groot zijn. “Die inschatting kan wel veranderen”, aldus de premier. Volgens Handelsblatt heeft Liechtenstein ongeveer 2,2 miljard Zwitserse frank, wat gelijk is aan 2,2 miljard euro, aan financiële reserves.