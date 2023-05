Meer beleggers steunen klimaatresolutie Follow This bij Shell

De Nederlandse beleggers MN en PGGM, die respectievelijk optreden namens de pensionfondsen PMT en PFZW, steunen de resolutie van de activistische aandeelhouder Follow This om Shell te dwingen tot nog sterkere klimaatdoelstellingen. Zij moedigen ook hun collega’s wereldwijd aan voor de klimaatresolutie van Follow This te stemmen tijdens de aandeelhoudersvergadering van het Britse olie- en gasconcern, die op 23 mei in Londen wordt gehouden.

NM en PGGM zijn met betrekking tot Shell de zogeheten leidende investeerders van de Climate Action 100+. Dat is een beleggersinitiatief dat ondernemingen met de hoogste uitstoot van broeikasgassen stimuleert om maatregelen te nemen die nodig zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Deze leidende investeerders zijn de aandeelhouders die de gesprekken achter gesloten deuren bij een bedrijf leiden namens de Climate Action 100+.

Volgens Follow This is deze stap ook een breuk met het verleden toen de eerdere leidende investeerders van de CA100+ bij Shell juist campagne voerden tegen de klimaatresoluties. Het staat ook in contrast met het stemgedrag van de CA100+ leidende investeerders van het Britse olie- en gasconcern BP, die vorige maand tegen dezelfde klimaatresolutie bij dat concern stemden.

Follow This vindt dat Shell te weinig doet om de uitstoot te verlagen en te voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken. De activistische aandeelhouder laat al jaren zijn eigen klimaatvoorstel ter stemming brengen op de aandeelhoudersvergaderingen van Shell. Daar begon de groep mee in 2016. De pogingen zijn telkens door een meerderheid van de aandeelhouders verworpen.

Vorig jaar kreeg de resolutie van Follow This ongeveer 20 procent van de stemmen. Dat was minder dan de 30 procent in 2021. Volgens oprichter Mark van Baal van Follow This kwam dat doordat de aandeelhouders Shell een “klimaatpauze” hadden gegeven vanwege de oorlog in Oekra├»ne.

Climate Action 100+ is de grootste beleggersalliantie tegen de klimaatcrisis ter wereld en telt zo’n 700 beleggers met een beheerd vermogen van 68 biljoen dollar. Van Baal dankt PGGM en MN voor hun vastberadenheid om de klimaatdoelen van Parijs te halen en de leiding te nemen in de strijd tegen de klimaatcrisis in de internationale beleggerswereld. De stemresultaten van de klimaatresolutie bij de aandeelhoudersvergadering van Shell zullen volgens hem ook een “lakmoesproef zijn voor de geloofwaardigheid van de CA100+”.