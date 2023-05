Musk: Twitter gaat inactieve accounts schrappen

Twitter gaat accounts die al meerdere jaren niet actief meer zijn verwijderen. Dat schreef Twitter-topman Elon Musk in een tweet. Hij zei verder dat door die stap gebruikers van Twitter een daling van het aantal volgers van hun account kunnen zien.

Volgens het beleid van Twitter moeten gebruikers minstens één keer per dertig dagen inloggen op hun account om te voorkomen dat ze worden verwijderd van het sociale mediaplatform vanwege inactiviteit.

Sinds Musk het Californische bedrijf in oktober overnam voor 44 miljard dollar heeft hij al veel veranderingen doorgevoerd bij Twitter. In april schafte hij de blauwe vinkjes af die ooit bedoeld waren om te kunnen zien dat bekende personen en bedrijven waren wie ze zeiden te zijn. In plaats daarvan krijgt iedereen die voor een abonnement betaalt zo’n blauw vinkje. Ook heeft de topman van Tesla het grootste deel van het personeel van Twitter ontslagen.