Onderzoek: forse daling verscheping tablets in eerste kwartaal

De wereldwijde verscheping van tablets door producenten naar verkopers en winkeliers is in het eerste kwartaal van dit jaar fors gedaald omdat consumenten vanwege de hoge inflatie en onzekere economie de hand meer op de knip houden. Volgens marktonderzoeker Canalys ging de verscheping op jaarbasis met 18 procent omlaag tot 31,7 miljoen tablets. Dat is het laagste niveau sinds het eerste kwartaal van 2020 toen de coronapandemie net was uitgebroken.

In het vierde kwartaal van vorig jaar groeide de markt nog met 1 procent, geholpen door sterke promo-acties, aldus Canalys. De marktonderzoeker spreekt nu van een stevige verlaging van de bestedingen door consumenten aan tablets door de hoge inflatie. Tijdens het eerste coronajaar nam de verkoop van tablets juist nog sterk toe vanwege het vele thuiswerken. Maar inmiddels is die verkoop dus hard gedaald.

Volgens Canalys was Apple marktleider op de wereldwijde markt voor tablets met een aandeel van bijna 39 procent, gevolgd door Samsung dat ruim 21 procent van de markt in handen heeft. Daarna komen Amazon, Lenovo, Huawei en andere producenten.