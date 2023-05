Personeel Limburgse autofabriek Nedcar staakt twee dagen

Medewerkers van de Limburgse autofabriek Nedcar in Born leggen maandag vanaf 10.00 uur voor 48 uur het werk neer, hebben de vakbonden aangekondigd. Met de staking proberen ze hun eisen voor een beter sociaal plan kracht bij zetten. Er dreigen namelijk duizenden mensen ontslagen te moeten worden bij Nedcar en de bonden willen goede afspraken over hun vertrekregeling.

De onvrede onder het personeel leidde vorige week al tot een wilde staking, die niet was opgezet door de bonden. “Daar zijn wij als CNV geen voorstander van”, heeft CNV-onderhandelaar Jeroen Bruinsma laten weten. “Maar ik begrijp de emoties van het personeel wel heel goed. De toekomst van VDL Nedcar is heel onzeker, die van hen dus ook. Ze hebben geen idee waar ze over een jaar aan toe zijn.”

In maart 2024 loopt het contract af dat de autofabriek heeft met BMW om MINI’s te bouwen en VDL heeft geen nieuwe grote klant gevonden. Een groot deel van de 3800 werknemers staat straks waarschijnlijk dus op straat. Daarom willen de bonden onderhandelen over het aanpassen van het sociaal plan.

Er ligt weliswaar een sociaal plan van enkele jaren geleden, maar dat is volgens de bonden onvoldoende. Ze willen dat VDL 240 miljoen euro vrijmaakt voor het sociaal plan, maar het bedrijf zou niet verder gaan dan 120 miljoen met wat extra’s. VDL laat weten de staking te betreuren, omdat “hiermee schade wordt toegebracht aan VDL Nedcar en aan de toekomst van ons bedrijf.”