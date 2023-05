Philips-medewerkers leggen deze week twee keer werk neer

Medewerkers van Philips leggen woensdag, donderdag en volgende week maandag het werk een paar uur neer. Als eerste is het personeel van de vestiging in Best aan de beurt, dan de medewerkers van twee locaties in Eindhoven en een vestiging in Drachten is de laatste in de serie. De vakbonden zijn overgegaan tot acties bij het zorgtechnologieconcern omdat het niet lukte om een nieuwe cao overeen te komen.

De vakbonden kondigden de werkonderbrekingen vorige week al aan na het verlopen van een ultimatum, maar wisten toen nog niet wanneer die zouden zijn. Het is de bonden onder meer om de loonsverhoging te doen, die volgens hen minimaal zo hoog zou moeten zijn als de inflatie.

“Wat Philips biedt, namelijk maximaal 5 procent loonsverhoging over bijna twee jaar en in sommige gevallen zelfs maar 3 procent, is echt te weinig. Dat ziet iedereen. Daarom snap ik er niks van dat Philips het zover laat komen”, zei CNV-onderhandelaar Arjan Huizinga.