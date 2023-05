PostNL flink hoger op Damrak na resultaten

PostNL ging maandag flink vooruit op de Amsterdamse beurs. De post- en pakketbezorger verwerkte afgelopen kwartaal minder pakketten en zag de omzet dalen. Topvrouw Herna Verhagen was desondanks tevreden over de prestaties. Zij sprak van een “positief effect van de noodzakelijke stappen” die het postbedrijf moest nemen om de kosten terug te dringen. Ondanks het onzekere economische klimaat houdt PostNL ook vast aan de winstdoelstelling voor dit jaar. Beleggers beloonden het aandeel met een koerswinst van dik 8 procent.

De stemming op de Europese beurzen was terughoudend, na de sterke koerswinsten van afgelopen vrijdag. Beleggers kauwden nog na op het sterke Amerikaanse banenrapport. De sterke banengroei is goed nieuws over de kracht van de grootste economie ter wereld, maar geeft de Amerikaanse centrale bank ook meer ruimte om de rente mogelijk verder te verhogen in de strijd tegen de inflatie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 752,07 punten. De MidKap daalde een fractie tot 935,92 punten. De beurs in Parijs bleef vrijwel vlak. De DAX in Frankfurt won 0,1 procent ondanks een sterker dan verwachte daling van de Duitse industriƫle productie in maart. De financiƫle markten in Londen zijn gesloten vanwege een bank holiday in verband met de kroning van koning Charles afgelopen zaterdag.

Fusiebedrijf DSM Firmenich en ING waren de sterkste stijgers in de AEX, met winsten van 1,6 en 1,3 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal volgde met een plus van 1 procent. Philips sloot de rij met een min van 0,6 procent. Het zorgtechnologiebedrijf houdt dinsdag zijn aandeelhoudersvergadering. Vakbonden waarschuwden onlangs voor stakingen bij Philips komende week omdat het concern niet tegemoet wil komen aan eisen voor een nieuwe cao.

In de MidKap gingen bodemonderzoeker Fugro en biotechnoloog Galapagos aan kop, met plussen van 1,5 procent. Kunstmestproducent OCI was de grootste daler met een verlies van 1,5 procent.

De in Amsterdam genoteerde DGB Group won 3,7 procent. Het bedrijf liet weten een mijlpaalbetaling van 450.000 euro te hebben ontvangen voor het project rond energiezuinige kooktoestellen in Kenia om CO2-uitstoot te verminderen.

De euro was 1,1046 dollar waard, tegen 1,1020 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 72,12 dollar. Brentolie steeg 1 procent in prijs tot 76,06 dollar per vat.