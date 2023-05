PostNL grote winnaar op afwachtende beurs

PostNL was maandag de grote winnaar op de Amsterdamse beurs. De post- en pakketbezorger verwerkte afgelopen kwartaal minder pakketten en zag de omzet dalen, maar topvrouw Herna Verhagen was desondanks tevreden over de prestaties. Ook houdt PostNL vast aan de winstdoelstelling voor dit jaar ondanks het onzekere economische klimaat. Analisten van zakenbank Degroof Petercam haalden PostNL van hun verkooplijst af en beleggers beloonden het aandeel met een koerswinst van 8 procent.

De stemming op de Europese aandelenmarkten was verder afwachtend. Beleggers deden het rustig aan na de sterke koerswinsten van afgelopen vrijdag. Ook zijn de financiƫle markten in Londen gesloten vanwege een bank holiday in verband met de kroning van koning Charles afgelopen zaterdag. Daarnaast wordt uitgekeken naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later deze week op het programma staat. Dat cijfer geeft mogelijk meer duidelijkheid of de Federal Reserve inderdaad zal afzien van verdere renteverhogingen, zoals door beleggers wordt gehoopt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent in de plus op 753,28 punten. De MidKap won een fractie op 936,47 punten. De beurs in Parijs steeg 0,2 procent. De DAX in Frankfurt won 0,1 procent, ondanks een sterker dan verwachte daling van de Duitse industriƫle productie in maart. De dreiging van een recessie in de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland, is daarmee weer toegenomen.

Staalfabrikant ArcelorMittal was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 3 procent. Bierbrouwer Heineken en de banken ING en ABN AMRO volgden met plussen van ruim 1 procent. Philips sloot de rij met een min van 0,7 procent. Het zorgtechnologiebedrijf houdt dinsdag zijn aandeelhoudersvergadering. Vakbonden kondigden onlangs stakingen bij Philips aan voor komende week omdat het concern niet tegemoet wil komen aan eisen voor een nieuwe cao.

In de MidKap stonden luchtvaartcombinatie Air France-KLM en technologiegroep TKH bovenaan, met plussen tot 1,6 procent. Bodemonderzoeker Fugro won 1,2 procent na een koopadvies door Degroof Petercam. Vastgoedfonds WDP was de grootste daler, met een verlies van 1,3 procent.

De euro was 1,1034 dollar waard, tegen 1,1020 dollar op vrijdag. De olieprijzen gingen verder omhoog na de sterke opleving eind vorige week. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent duurder op 72,74 dollar. Brentolie kostte 1,8 procent meer op 76,67 dollar per vat.