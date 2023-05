Vleesverwerker Tyson Foods onderuit op Wall Street na cijfers

De grote Amerikaanse vleesverwerker Tyson Foods is maandag hard onderuitgegaan op de aandelenbeurzen in New York. Het grootste vleesbedrijf van de Verenigde Staten kwam met een verlaging van de omzetverwachting voor het gehele boekjaar vanwege uitdagende marktomstandigheden. Ook leed Tyson een onverwacht kwartaalverlies.

Het aandeel Tyson dook meer dan 16 procent in het rood. Het concern heeft te maken met gestegen kosten voor onder meer veevoer en een zwakkere vraag naar biefstuk door de hoge inflatie, waardoor consumenten goedkoper eten kiezen. Tyson verlaagde ook zijn verwachting voor de winstmarge in het gehele boekjaar.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 33.618,69 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 4138,12 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 12.256,92 punten.

De regionale banken veerden verder op na het koersherstel op vrijdag. Dat herstel volgde op de eerdere forse verliezen die werden veroorzaakt door het omvallen van First Republic Bank. PacWest Bancorp dikte 3,7 procent aan na de aankondiging het dividend te verlagen om meer geld in kas te houden. Vrijdag werd PacWest bijna 82 procent meer waard, waarbij de handel in het aandeel meerdere keren werd stilgelegd. Branchegenoten Zions Bancorp en Western Alliance Bancorp stegen tot 2,1 procent.

Occidental Petroleum verloor 2,9 procent. Superbelegger Warren Buffett liet tijdens de aandeelhoudersvergadering van zijn investeringsbedrijf Berkshire Hathaway weten niet van plan te zijn om het olieconcern over te nemen. Berkshire heeft een belang van meer dan 20 procent in Occidental.

Investeringsmaatschappij KKR opende de boeken over het afgelopen kwartaal en werd daarop 4,3 procent lager gezet. De cijfers van de uitbater van pretparken Six Flags Entertainment werden wel goed ontvangen want dat aandeel sprong bijna 19 procent omhoog.

Verder profiteerde American Airlines van een adviesverhoging door JPMorgan Chase met een plus van 3,5 procent.

De euro was 1,1001 dollar waard, tegen 1,1022 dollar bij het slot van de Europese beurshandel. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 2 procent tot 72,79 dollar en Brentolie werd 1,8 procent duurder op 76,62 dollar per vat.