Werkgevers vrezen voor te weinig ruimte voor bedrijventerreinen

Ondernemers in Nederland vrezen dat er de komende jaren te weinig ruimte overblijft voor bedrijventerreinen. Volgens werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland krijgt de woningbouw bijvoorbeeld veel ruimte, maar worden plekken voor ondernemingen daardoor verdrongen. Daarom pleit het bedrijfsleven in een brief aan de Tweede Kamer voor ‘maakdeals’, in navolging van de woondeals van vorig jaar.

“Door bijvoorbeeld oprukkende woningbouw ontstaat een verdringingseffect en dreigt er onvoldoende fysieke en milieuruimte voor bedrijven die dingen maken”, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Er zouden tussen 2016 en 2021 148 bedrijventerreinen zijn verdwenen, terwijl “circulaire en duurzame bedrijfsprocessen meer ruimte gaan vragen de komende jaren”. Nu zijn er nog ongeveer 3800 terreinen over.

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland leveren de Nederlandse bedrijventerreinen 40 procent van het nationaal inkomen op, terwijl het maar 2,6 procent van de ruimte inneemt. “Deze werklocaties zijn hiermee het fundament onder onze brede welvaart; van allerlei praktisch werk dat wordt geboden, tot hightech innovaties tot sponsoring van de lokale voetbalclub”, schrijven de organisaties.

Verder willen de werkgevers genoeg aandacht voor duurzaamheid. “Het verduurzamen van bedrijfsprocessen op bedrijventerreinen vraagt om goede toegang tot het elektriciteitsnet, het distributienetwerk van de ‘waterstof-backbone’ en voldoende transportcapaciteit. Alleen dan kunnen bedrijven de noodzakelijke en gewenste transitie maken.” VNO-NCW en MKB-Nederland doen de oproepen in aanloop naar het Tweede Kamerdebat over ruimtelijke ordening van donderdag.