Boeing stijgt op terughoudend Wall Street, PayPal duikt omlaag

Boeing ging dinsdag 2,3 procent omhoog op Wall Street nadat de vliegtuigfabrikant een megaorder had binnengesleept van prijsvechter Ryanair. De Ierse luchtvaartmaatschappij bestelde 150 nieuwe toestellen. Daarbij is een optie genomen op nog eens 150 toestellen extra. De opdracht heeft een waarde van 40 miljard dollar.

Automaker Lucid en betaalbedrijf PayPal behoorden dinsdag juist tot de sterkere dalers op de aandelenbeurzen in New York. Lucid, een fabrikant van elektrische auto’s en een rivaal van Tesla, leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht. Eind maart kondigde het bedrijf al aan bijna een vijfde van het personeel te ontslaan om kosten te besparen. Het aandeel eindigde 5,6 procent lager. PayPal (min 12,7 procent) presteerde afgelopen kwartaal wel beter dan verwacht, maar de verwachtingen voor het huidige kwartaal vielen tegen.

Beleggers namen verder een afwachtende houding aan. Zij lijken weinig risico te nemen in afwachting van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag wordt vrijgegeven. De Federal Reserve verhoogde vorige week nog de rente in de strijd tegen de inflatie, maar liet daarbij doorschemeren dat het mogelijk de laatste verhoging zou zijn. Beleggers hopen dan ook dat de inflatie verder is afgekoeld zodat de Fed inderdaad de renteverhogingen kan pauzeren.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 33.561,81 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,5 procent tot 4119,17 punten en technologiegraadmeter Nasdaq eindigde met een verlies van 0,6 procent op 12.179,55 punten.

Palantir Technologies schoot ruim 23 procent omhoog. Het databedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten en beleggers hadden verwacht. Ook kwam het bedrijf met positieve vooruitzichten voor het hele jaar, waarin het voor het eerst winstgevend denkt te zijn.

Goldman Sachs zakte 0,5 procent. De zakenbank heeft ingestemd met het betalen van 215 miljoen dollar om een einde te maken aan een langlopende rechtszaak. In die zaak werd Goldman ervan beschuldigd vrouwen systematisch onder te betalen.

Novavax werd in een klap liefst 27,8 procent meer waard. Het biotechnologiebedrijf gaat grondig reorganiseren om kosten te besparen en schrapt ongeveer een kwart van zijn banen wereldwijd. Bij het bedrijf werken een kleine 2000 mensen. Novavax kampt met teleurstellende verkopen van zijn coronavaccin, het enige commerciƫle product van het bedrijf.

Chipapparatuurmaker Skyworks Solutions, een toeleverancier van iPhone-maker Apple, werd ruim 5 procent lager gezet na een tegenvallende omzet- en winstverwachting voor het huidige kwartaal.

De euro was 1,0963 dollar waard, tegen 1,1022 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 73,61 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 77,34 dollar per vat.