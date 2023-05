CNV: staking bij VDL Nedcar gaat woensdag en donderdag door

Ook woensdag en donderdag gaat autofabriek VDL Nedcar in Born plat. Bestuurder Jeroen Bruinsma van CNV Vakmensen liet dinsdag weten dat de staking die inmiddels al twee dagen duurt, nog eens met 48 uur wordt verlengd.

De bonden zijn boos omdat in hun ogen eigenaar VDL van de autofabriek niet aan hun eisen voor een beter sociaal plan tegemoetkomt. De vakbonden vrezen massaontslagen nu een contract van VDL met BMW voor de productie van MINI’s in Born begin volgend jaar afloopt. Zicht op een nieuw contract is er niet, waardoor de vakbonden vrezen dat dit het einde van Nedcar is.

De staking wordt volgens Bruinsma voortgezet omdat er nog geen reactie is gekomen van de directie van VDL. “Dan rest ons niks anders dan verdere acties uit te zetten”, aldus de CNV-bestuurder. Maandag peilden de bonden tijdens een actiebijeenkomst in het Limburgse dorpje Holtum de stakingsbereidheid bij de werknemers, en die bleek groot. Ook als er langer moet worden doorgestaakt.