Rechter wijst aanklacht tegen Twitter om discriminatie vrouwen af

Twitter is voorlopig verlost van een rechtszaak wegens vermeende seksediscriminatie. Twee oud-werknemers klaagden het bedrijf aan omdat vrouwen onevenredig vaak hun baan zouden hebben verloren bij de massaontslagen die de nieuwe eigenaar Elon Musk inzette. Maar de rechter in San Francisco oordeelde dat de twee vrouwen eerst naar overheidsinstanties voor gelijke behandeling hadden moeten gaan met hun klacht.

De rechter zei een aanklacht in gewijzigde vorm mogelijk wel in behandeling te kunnen nemen. Een van de advocaten van de twee vrouwen kondigde aan een nieuwe poging te wagen. De twee oud-werknemers, Carolina Bernal Strifling en Willow Wren, waren van plan om een collectieve rechtszaak te beginnen namens een grotere groep ontslagen vrouwen.

Volgens de rechter konden de twee ontslagen Twitter-medewerkers niet aantonen dat het socialemediabedrijf zich schuldig maakte aan discriminatie op basis van sekse. De vrouwen zeiden dat het massaontslag op hetzelfde moment kwam dat Musk van werknemers eiste dat ze vaker op kantoor zouden verschijnen, wat nadelig zou uitpakken voor vrouwen. Maar de rechter vindt dat het ontslag en invoering van nieuwe regels twee aparte zaken zijn.

De advocaat van de oud-werknemers voerde ook kleinerende opmerkingen van Musk richting vrouwen aan als bewijs. Zo zou hij hebben verklaard dat het voor “vrouwen belangrijker is baby’s te hebben dan een carrière”. Maar zulke “losstaande” opmerkingen zijn meestal niet genoeg om aan te tonen dat werkgevers discrimineren, zei de rechter. Hij gaf de klagers wel op een ander punt gelijk. De groep leidinggevenden die besliste wie moest vertrekken, was te klein om een objectief oordeel te kunnen vellen over bijvoorbeeld de ervaring en kunde van werknemers.