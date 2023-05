Recordomzet Kendrion, onder meer door stabielere auto-industrie

De producent van elektromagnetische componenten Kendrion heeft het afgelopen kwartaal een recordomzet geboekt. Het bedrijf met een beursnotering in Amsterdam is een belangrijke toeleverancier aan de auto-industrie. Onder meer doordat die markt stabiliseerde ten opzichte van vorig jaar, wist Kendrion te profiteren. Topman Joep van Beurden spreekt van “een solide kwartaal met een gezonde winst”.

De omzet over de eerste drie maanden van 2023 bedroeg bijna 137 miljoen euro, 5 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. In de automotivetak van het bedrijf stegen de inkomsten met 8 procent op jaarbasis. Een deel van die omzet werd gerealiseerd door het verhogen van de prijzen, als antwoord op de gestegen kosten. Voor het tweede kwartaal verwacht Kendrion daardoor bovendien betere marges.

De winst viel voor dit kwartaal 4 procent lager uit dan een jaar eerder, op 4,9 miljoen euro. Dat schrijft Kendrion onder andere toe aan minder werk in China. Het bedrijf wijt dat aan de stijging van het aantal coronabesmettingen in het land, nadat Beijing plotseling alle coronamaatregelen losliet. Als gevolg daarvan presteerde de industriĆ«le tak van het bedrijf minder dan verwacht, omdat de inkomsten uit China achterbleven. China is goed voor zo’n 10 procent van de groepsomzet van het bedrijf, met name uit de productie voor de industrie. Desondanks groeide de tak alsnog met 3 procent.

“Maar dat effect was tijdelijk”, zegt Van Beurden, daaraan toevoegend dat op een bepaald moment ongeveer de helft van de Chinese werknemers geveld was door het virus. “Die werknemers zijn inmiddels weer hersteld. Bovendien zie je dat de economische cijfers in China weer op betere niveaus komen. Die vertaling verwachten we volgend kwartaal terug te zien in onze cijfers.”

Volgens Van Beurden blijft het wereldwijde economische klimaat wel onvoorspelbaar. Voor het tweede kwartaal wil Van Beurden zich blijven concentreren op het beschermen van de marges en investeren in de groeimogelijkheden van zijn bedrijf. Daaronder valt onder meer de ingebruikname van een nieuwe fabriek in de stad Suzhou, ten westen van Shanghai. In die fabriek worden vanaf juli producten gemaakt voor alle divisies van Kendrion.