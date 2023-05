Regeringsfonds steekt 6 miljoen in Rotterdamse recyclingfabriek

Het door de Nederlandse regering opgerichte investeringsfonds Invest-NL steekt 6 miljoen euro in een Rotterdamse recyclingfabriek. Het is de bedoeling dat die fabriek van het bedrijf Pryme later dit jaar begint met het omzetten van plastic afval in grondstoffen voor nieuwe producten. Dat gebeurt via een nieuwe methode die er volgens Pryme voor zorgt dat een groter deel van het plastic wordt hergebruikt.

Pryme haalde bij de nieuwe investeringsronde in totaal 13 miljoen euro op, waarbij ook chemiemultinational LyondellBasell geld toezegde. Daarnaast steekt het fonds Infinity Recycling geld in het Rotterdamse bedrijf.

Met de extra miljoenen wil Pryme zijn recyclingproces geschikt maken om op industriƫle schaal plastic om te zetten in grondstoffen. De fabriek in de Rotterdamse haven die later dit jaar open gaat, kan jaarlijks tot 40.000 ton plastic verwerken. In 2025 hoopt het bedrijf een tweede fabriek te openen.

Nu belandt nog zo’n 80 procent van al het plastic afval bij het vuilnis, waar het meestal wordt verbrand. Pryme verwerkt plastic afval met een al langer bestaande technologie die pyrolyse heet. Daarbij verhit het bedrijf het materiaal in een luchtdichte ruimte, waarna een olieachtig goedje ontstaat waaruit weer grondstoffen te halen zijn voor nieuwe plastics of olieproducten. Maar Pryme zegt die methode verder te hebben ontwikkeld, waardoor minder afvalstoffen overblijven.

Het vorige kabinet richtte Invest-NL begin 2020 op voor investeringen in bedrijven die Nederland duurzamer of innovatiever maken. Dat was volgens de regering nodig omdat jonge bedrijven in Nederland vaak lastig aan extra kapitaal komen, vanwege de hogere risico’s die met zulke investeringen gepaard gaan.