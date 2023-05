Stakingen bij Philips opgeschort, cao-partijen weer om tafel

De aangekondigde stakingen bij zorgtechnologieconcern Philips voor deze week zijn voorlopig van de baan, meldden vakbonden. Het bedrijf heeft volgens de bonden een nieuw cao-bod gedaan. “Waar Philips nu aan denkt biedt voldoende perspectief om weer om tafel te gaan”, zegt CNV-onderhandelaar Arjan Huizinga.

Vakbonden hadden Philips-medewerkers van de vestigingen in Best, Eindhoven en Drachten opgeroepen deze week op verschillende dagen het werk neer te leggen. Die oproep volgde uit onvrede over het laatste bod van Philips. Volgens CNV wilde het bedrijf onvoldoende investeren in een “goede loonsverhoging”. “Op zich is er namelijk voldoende financiĆ«le ruimte om medewerkers wel een heel eind tegemoet te komen in de gestegen inflatie”, bepleit Huizinga.

De onderhandelaar is optimistisch over het hervatten van de cao-gesprekken. “Blijkbaar heeft men nu eindelijk door dat je slechte resultaten niet twee keer op medewerkers kunt afwentelen. Zij zijn net zo blij als de werkgever overigens, als het niet tot stakingen hoeft te komen.” Wel houdt hij een slag om de arm: “Mochten we er niet uitkomen, dan pakken we de acties toch weer op.”

Ook Suat Koetloe van vakbond De Unie vindt het “de moeite waard” om te kijken of er een resultaat op tafel kan komen “via formele onderhandelingen”. Ook al kwam de reactie van Philips volgens hem na het verstrijken van een ultimatum.

Philips-topman Roy Jakobs, die dinsdagmiddag aanwezig is bij de aandeelhoudersvergadering van het bedrijf, is blij dat de stakingen voorlopig van de baan zijn. Verder is hij “optimistisch” dat de komende dagen een “positief resultaat” wordt bereikt.