Sunweb: alert op problemen Transavia, weinig hinder klanten

Reisorganisatie Sunweb blijft “extra alert” op de problemen bij luchtvaartmaatschappij Transavia. Die budgetmaatschappij moest in april en mei al veel vluchten schrappen vanwege een tekort aan vliegtuigen. Sunweb had daar ook last van, maar klanten hebben daar volgens het bedrijf tot nu toe weinig hinder van ondervonden.

Sunweb, waar ook Eliza was here, GOGO en Primavera onder vallen, zegt dat 95 procent van de getroffen klanten nog dezelfde dag konden vertrekken met een andere vlucht. De overige 5 procent vloog een dag eerder of later naar hun vakantiebestemming. “We begrijpen de onzekerheid die dit bij klanten veroorzaakt, maar we zijn er trots op dat we voor iedereen een passend alternatief hebben kunnen vinden”, zegt topman Mattijs ten Brink, die tot 2019 zelf aan het hoofd stond van Transavia.

De luchtvaartmaatschappij heeft onder andere door de vertraagde komst van leasevliegtuigen en botsingen te weinig capaciteit voor de drukke voorjaarsperiode. Daardoor moest de KLM-dochter al van duizenden reizigers de vlucht schrappen. Maar waar de annuleringen of wijzigingen eerder deze maand soms pas enkele dagen van tevoren bekend werden, belooft Transavia ze nu eerder bekend te maken.