Aantal webshops voor het eerst groter dan aantal fysieke winkels

Het aantal webwinkels in Nederland was begin dit jaar voor het eerst groter dan het aantal fysieke winkels. Dat becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal webwinkels zit al jaren in een stijgende lijn, terwijl het aantal fysieke winkels juist langzaam daalt. Sinds 2010 kwamen er alleen in 2021, tijdens de coronapandemie, eenmalig stenen winkels bij.

Inmiddels zijn er zo’n 84.100 webwinkels tegen 82.100 fysieke winkels. In 2022 verdwenen er 1600 stenen winkels en kwamen er ongeveer 3300 webwinkels bij. Die toename was wel minder sterk dan in voorgaande jaren. Juist tijdens de coronapandemie steeg ook het aantal webshops sterk.

Dat fysieke winkels verdwijnen wordt breed gevoeld in Nederland. In zo’n 72 procent van de gemeenten waren er eind vorig jaar minder winkels dan begin 2022. In het Brabantse Alphen-Chaam verdween zelfs 17 procent van alle winkels. Buurgemeente Baarle-Nassau kende met een toename van het aantal winkels met haast 11 procent juist een omgekeerde trend.

Afgelopen jaar kwamen er nog wel voedingswinkels, speelgoedwinkels, warenhuizen, boekwinkels, supermarkten en bakkerswinkels bij, maar bij alle andere categorie├źn was een daling te zien. Desondanks zijn kledingwinkels nog altijd met afstand de meest voorkomende winkelsoort. Daar zijn er 13.300 van. Dat is ruim het dubbele van het aantal supermarkten, waarvan er 6400 zijn.