AEX levert winst in, ABN AMRO en Ahold dalen na cijfers

De AEX-index op het Damrak leverde woensdag een eerdere kleine winst weer in. Ook ABN AMRO zag een stevige openingswinst, die volgde op sterke resultaten van de bank, verdampen. Supermarktconcern Ahold Delhaize, dat ook met kwartaalcijfers kwam, was de grootste daler bij de hoofdfondsen. Beleggers bleven verder terughoudend in afwachting van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag naar buiten komt.

Het inflatiecijfer van de Verenigde Staten zal naar verwachting meer duidelijkheid verschaffen over de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve. Bij een verdere afkoeling van de stijging van de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld zal de Fed mogelijk besluiten om de rente niet nog verder te verhogen. Aangezien hoge rentetarieven over het algemeen ongunstig zijn voor aandelen, zal dat goed nieuws zijn voor beleggers.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de min op 746,39 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 924,71 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,2 procent.

ABN AMRO (min 0,4 procent) wist de winst in het eerste kwartaal flink op te voeren, ondanks de recente onrust in de bankensector. Het financiële concern profiteerde onder meer van de gestegen rente. Daardoor lukte het om hogere marges te pakken op spaargeld dat bij de bank werd gestald. Ook wees topman Robert Swaak in een toelichting op de cijfers op de aanhoudende veerkracht van de Nederlandse economie in het afgelopen kwartaal.

Ahold Delhaize zakte 1,6 procent. Het Belgisch-Nederlandse supermarktconcern zag de omzet en winst afgelopen kwartaal stijgen. Topman Frans Muller sprak van sterke resultaten, die vooral werden aangejaagd door de activiteiten in de VS. Wel wees de topman op de negatieve impact van de toegenomen energiekosten in Europa en de impact van de stakingen in België. Volgens Muller is er bij het moederbedrijf van Albert Heijn geen sprake van het fenomeen ‘graainflatie’, waarbij hij verwees naar de gedaalde winstmarge in Europa.

Crédit Agricole steeg dik 5 procent in Parijs dankzij goed ontvangen resultaten van de Franse bank. In Frankfurt zakte TUI bijna 4 procent, ondanks dat het Duitse reisconcern optimistisch is gestemd over de komende zomerperiode.

De euro was 1,0958 dollar waard, tegen 1,0956 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 1,4 procent in prijs tot 72,70 dollar. Brentolie werd 1,3 procent goedkoper op 76,41 dollar per vat.