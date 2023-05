Ahold Delhaize-topman: graaiflatie niet aan de orde in supermarkt

Het fenomeen ‘graaiflatie’ staat ver af van wat er in supermarkten gebeurt, stelt Ahold Delhaize-topman Frans Muller. Na ruim anderhalf jaar van oplopende inflatie nemen zorgen toe over bedrijven die niet alleen gestegen kosten doorberekenen in hun prijzen, maar ook extra winst pakken. Maar volgens Muller maken de kwartaalcijfers van het moederbedrijf van Albert Heijn duidelijk dat het in de supermarkten niet het geval is.

“Kijk naar de cijfers”, zegt Muller, verwijzend naar de gedaalde winstmarge in Europa. “Als mensen het hebben over graaiflatie, staat dat heel ver af van wat bij ons gebeurt.”

Consumenten zien dat hun boodschappen in de supermarkt snel duurder zijn geworden, onder andere doordat energie, grondstoffen en personeel duurder zijn geworden. Maar sommige economen, en onlangs ook president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB), waarschuwen dat dit in bepaalde gevallen niet alleen het gevolg is van gestegen kosten. Zo “zijn bedrijven in sommige sectoren erin geslaagd hun winstmarges op te voeren vanwege een scheefgroei van vraag en aanbod en de onzekerheid die ontstaan is door de hoge en volatiele inflatie”, zei Lagarde vorige week in een persconferentie.

De supermarktenbranche hoort volgens Muller niet bij die bedrijfstakken, gezien de “flinterdunne” marges. Hij wijst daarbij ook op het grote verschil in winstgevendheid tussen supermarkten en grote leveranciers van voedingsmiddelen en verzorgingsproducten. “Dat is een compleet ander beeld. Wij maken in Europa 2,8 cent winst op de euro, dat is veel minder dan de 12 tot 20 procent winstgevendheid bij foodproducenten”, reageert hij. De onderhandelingen met grote leveranciers zijn volgens hem dan ook “hard”. “Wij spelen daarin een belangrijke rol om de prijs omlaag te krijgen.”