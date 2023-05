Banken werken aan basisrekening voor geweigerde bedrijven

De Nederlandse banken onderzoeken of er een soort basisrekening kan komen voor bedrijven die geweigerd zijn voor een normale bankrekening. Zo kunnen zij wel aan het maatschappelijk verkeer blijven deelnemen. Voor veel zaken is een bankrekening namelijk een vereiste. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) verwacht begin juli een eerste voorstel te hebben uitgewerkt in samenwerking met Betaalvereniging Nederland.

Onder meer door de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering (Wwft) verwachten banken dat bedrijven veel informatie aanleveren. Ondernemingen die veel betalingen in contanten binnenkrijgen kunnen niet altijd aangeven waar dat geld vandaan komt en worden in het uiterste geval daarom geweigerd door hun bank. Maar banken kunnen ook bedrijven weigeren in sectoren waar ze geen zaken mee willen doen, zoals de tabaksindustrie. Ook sekswerkers en coffeeshops hebben vaak moeite om een rekening te krijgen.

In 2021 weigerden banken 2700 keer een klant, becijferde De Nederlandsche Bank (DNB) eerder. In een groot deel van de gevallen zou een basisrekening uitkomst kunnen bieden. Klanten die betrokken zijn bij financiƫle criminaliteit of zich door criminelen hebben laten gebruiken om geld wit te wassen, komen niet voor een basisrekening in aanmerking.

Voor consumenten bestaat er al ruim twintig jaar een basisbankrekening. Betaalvereniging Nederland beheert die.