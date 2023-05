Er zijn meer webwinkels dan ooit, zijn de fysieke winkels verleden tijd?

Het is natuurlijk algemeen bekend dat het aantal webshops al jarenlang als paddenstoelen uit de grond schieten. Ook zijn er steeds meer retailers die de stap maken naar een webshop, waardoor er een belangrijker kantelpunt is ontstaan. Er zijn nu zelfs al meer webshops dan fysieke winkels en dat is logisch, want steeds meer mensen kiezen ervoor om hun aankopen online te doen. Als ondernemer is het erg belangrijk om hierop in te spelen, maar hoe?

Snelle groei van webshops

De afgelopen jaren zijn e-commerce ondernemers ontzettend verwend, dit komt o.a. door de stijgende populariteit van het online shoppen tijdens o.a. de Corona pandemie. Digitalisering nam door alle lockdowns in een vogelvlucht toe en mensen begonnen steeds meer vertrouwen te krijgen in online shoppen. Maar online shoppen is ook ontzettend handig. Je hoeft de deur niet meer uit, je hebt online vaak een veel groter aanbod, bespaart reizen en vaak ben je online ook nog eens goedkoper uit.

Daarnaast wordt er binnen het e-commerce landschap net als in fysieke winkels steeds meer ingezet op klantbeleving en een uitstekende klantenservice. Het kantelpunt van het aantal webshops ten opzichte van het aantal fysieke winkels heeft mogelijk ook te maken met het aantal sluitingen van fysieke vestigingen aldus het CBS.

Economische ontwikkelingen

Toch zijn er in de afgelopen tijd ook weer aardig wat ontwikkelingen geweest op maatschappelijk- en economisch gebied. Deze veranderingen hebben nu mogelijk ook invloed op het online landschap. Hierdoor lijken de online zoekvolumes juist wat afgenomen te zijn en wordt het al jarenlang steeds moeilijker om online goed gevonden te worden.

Online is belangrijker dan ooit, maar hoe kom je er tussen?

Ondernemers vinden het belangrijker dan ooit om nu goed gevonden te worden met hun bedrijf, juist nu er tijdelijk wat minder zoekvolume is. Een zoekmachine zoals Google is namelijk voor vele Nederlands het eerste vertrekpunt bij hun zoektocht op internet. Een volwassen online marketingstrategie is daarom cruciaal voor ondernemers om hun plek op internet te behalen of te behouden. Eigenaren Roy van Egten en Robin Visser van Digital Monks adviseren ondernemers om eerst goed in kaart te brengen wat je huidige online situatie precies is alvorens je de volgende stappen gaat zetten.

Het is van belang om op basis daarvan eerst te bepalen welke concrete en realistische doelstellingen er vervolgens behaald kunnen worden en wat daar precies voor nodig is, alvorens je start met jezelf te positioneren. Zo voorkom je dat je aan allerlei ‘marketingmoetjes’ start die maar half uitgevoerd worden. Naast een goede online vindbaarheid is het van belang om een zeer sterke bedrijfspropositie te hebben. Je kan namelijk wel een winkel hebben in een drukke winkelstraat, maar de mensen moeten ook hun weg weten te vinden en goed en veilig kunnen afrekenen.