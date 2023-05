KLM moet vluchten schrappen bij Cityhopper

Luchtvaartmaatschappij KLM moet deze zomer een beperkt aantal vluchten van KLM Cityhopper schrappen. Dat heeft een woordvoerster bevestigd na eerder berichtgeving in De Telegraaf. De geschrapte vluchten van het onderdeel dat alleen binnen Europa vliegt zouden pas over enkele maanden worden uitgevoerd. KLM denkt zo alle klanten om te kunnen boeken als dat nodig is.

Aanleiding voor de aanpassingen zijn technische moeilijkheden met nieuwe toestellen van de Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer. KLM overlegt met dat bedrijf en motorenbouwer Pratt & Whitney om die op te lossen. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij stelt dat de problemen er niet voor zorgen dat de veiligheid in gevaar is. Maar de nieuwe toestellen kunnen niet volledig worden ingezet.

Om de problemen op te vangen worden oudere Embraer-toestellen langer geleaset. Ook gaat KLM voor sommige vluchten een zogeheten ‘wet lease’ aan. Daarbij wordt de vlucht uitgevoerd door de leasemaatschappij met eigen piloten en bemanning.

Afgelopen tijd moest KLM-dochter Transavia ook al herhaaldelijk vluchten schrappen. Die budgetmaatschappij had last van pech met een aantal vliegtuigen. Bovendien zijn er weinig onderdelen beschikbaar waardoor enkele vliegtuigen langer aan de kant blijven voor gepland onderhoud.