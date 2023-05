Mars ontkomt aan staking in Veghel om snoep-cao

Snoep- en voedingsfabrikant Mars ontkomt bij zijn fabriek in Veghel voorlopig aan stakingen. Vakbond FNV kondigde eerder aan dat personeel in de Brabantse plaats vanaf woensdag het werk zou neerleggen uit onvrede over de cao bij koek- en snoepfabrikant. Maar Mars stelde aanvullende afspraken voor bovenop de cao voor de hele zoetwarenindustrie, zegt vakbondsbestuurder Eric Brouwer. Die zijn volgens FNV goed genoeg om de stakingen op te schorten.

“Wij zien voldoende aanleiding om na dit weekend verder te praten over goede aanvullende afspraken bovenop de cao Zoetwaren”, meldt FNV. De vakbond wil nog niet zeggen wat Mars precies heeft voorgesteld. Naar verwachting kunnen FNV-leden dinsdag stemmen over de aanvullende afspraken.

FNV is ontevreden over de cao die fabrikanten van zoetigheden eerder afspraken met de vakbonden CNV en De Unie en organiseert stakingen. Woensdagavond loopt een driedaagse staking bij een Mentos-fabriek van snoepfabrikant Perfetti Van Melle in Breda af. De cao Zoetwaren geldt voor duizenden mensen die werken bij ongeveer tweehonderd bedrijven.