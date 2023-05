Minder verlies Disney bij streamingdienst, pretparken populair

Entertainmentconcern Disney heeft de verliezen bij zijn videostreamingtak teruggebracht. Het bedrijf verhoogde de prijzen en gaf minder uit aan reclame voor Disney+. Dat had wel tot gevolg dat 4 miljoen mensen hun abonnement op de dienst opzegden. De pretparken van Disney trokken verder meer bezoekers nu er in veel landen geen coronamaatregelen meer zijn. Onder meer de pretparken in Shanghai, Hongkong en Parijs groeiden.

Disney zette onder de vorige topman Bob Chapek volop in op de streamingtak, mede omdat die tijdens de coronacrisis enorm veel nieuwe klanten trok. Maar het bleek moeilijk om de streamingdiensten winstgevend te maken en uiteindelijk moest Chapek vertrekken. Zijn voorganger Bob Iger kwam terug en besloot in zijn tweede periode als topman bij Disney minder te investeren in Disney+. Ook zouden er minder films hun première op de streamingdienst beleven, maar in plaats daarvan werd weer voor de bioscoop gekozen door het bedrijf achter Mickey Mouse, Star Wars en de superhelden van Marvel.

De prijsverhogingen voor Disney+ hadden wel hun weerslag, maar veel gebruikers bleven de dienst toch trouw. In de Verenigde Staten en Canada zegden 300.000 klanten hun abonnement op. Het merendeel van de verdwenen streamingklanten zat in India, waar Disney+ Hotstar de rechten van de populaire cricketcompetitie Indian Premier League kwijtraakte.

De hele streamingtak had een operationeel verlies van 659 miljoen dollar, omgerekend zo’n 600 miljoen euro. In het slotkwartaal van 2022 was dat verlies nog 1,1 miljard dollar.

Bij de pretparkendivisie ging het juist weer beter na moeilijke jaren tijdens corona. Met name het einde aan de lockdowns in China viel te merken waarbij de parken in Shanghai en Hongkong veel beter bezocht werden. Ook het pretpark in Parijs was dus populair, wat leidde tot een operationele winst die haast een kwart hoger lag dan een jaar eerder, op 2,2 miljard dollar.

Heel Disney, dat ook onder meer tv-zenders heeft en cruises aanbiedt, haalde een omzet van 21,8 miljard dollar in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar. Onder de streep bleef daar 1,3 miljard dollar van over, tegen 470 miljoen dollar een jaar eerder.