Ook Google komt met opvouwbare smartphone en tablet

Ook Google brengt een opvouwbare smartphone op de markt. Het nieuwe toestel, dat de naam Pixel Fold heeft gekregen, is woensdag gepresenteerd op het jaarlijkse ontwikkelaarscongres van het bedrijf.

Google volgt daarmee het voorbeeld van onder meer Samsung (Galaxy Fold en Galaxy Flip), Huawei (Mate X) en Motorola (Razr). Toen Samsung de eerste versie van de nieuwe telefoon lanceerde, leidde dat tot grote problemen. Testexemplaren bleken snel kapot te gaan en de introductie moest worden uitgesteld.

Het toestel van Google kost 1899 euro. Het is eerst verkrijgbaar in de Verenigde Staten, Groot-Brittanniƫ, Duitsland en Japan. Het is nog niet bekend wanneer de opvouwtelefoon in Nederland op de markt komt.

Google presenteerde op het congres I/O ook zijn eerste tabletcomputer, de Pixel Tablet. Die is vanaf 20 juni in Nederland te koop. Verder onthulde het bedrijf de nieuwe smartphone, de Pixel 7A, die vanaf woensdag beschikbaar is in Nederland.