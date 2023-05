Taartengooier en naaktprotest bij aandeelhoudersvergadering VW

De aandeelhoudersvergadering van autoconcern Volkswagen is woensdag het toneel geworden van protesten. Demonstranten grepen de gelegenheid aan om het bedrijf aan te spreken op zijn klimaatplannen, zijn aanwezigheid in China waar mensenrechten worden geschonden en de omgang met het sjoemeldieselschandaal. Daarbij werd een taart gegooid in de richting van Wolfgang Porsche, lid van de familie die eigenaar is van VW. Ook werd de vergadering onderbroken door een activiste met ontbloot bovenlijf.

De eerste aandeelhoudersvergadering van topman Oliver Blume werd daarmee een moeizame. Rondom de locatie in Berlijn waar Volkswagen met zijn aandeelhouders praatte waren al straten geblokkeerd. Maar ook in de zaal was het dus onrustig terwijl Blume juist daadkracht wilde uitstralen met zijn plannen om de overstap van VW en dochtermerken als Skoda, Cupra, Seat, Audi en Porsche naar elektrische auto’s te helpen maken. Als eerste stap heeft Blume ingegrepen bij IT-dochter Cariad.

Kritiek op het beleid van het Duitse autoconcern kwam er ook van institutionele beleggers. Die stelden nauwelijks antwoorden te krijgen als ze hun zorgen over goed ondernemerschap uiten. Zo eisten de investeringsfondsen van de Volks- en Raiffeisenbanken dat er een onderzoek komt naar een fabriek die in de Chinese provincie Xinjiang wordt gebouwd. Die is omstreden omdat China de oorspronkelijke bevolking van Xinjiang, de Oeigoeren, onderdrukt en vastzet in werkkampen.

Maar beleggers maken zich ook zorgen om de dubbelrol van Blume als topman van Volkswagen en sportwagendochter Porsche. Zij zijn bang dat Blume zich daardoor niet volledig op VW kan concentreren.