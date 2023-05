Veel animo voor aanschafsubsidie schone bouwwerk- en voertuigen

Bij bouwbedrijven lijkt veel belangstelling voor subsidie om schone bouwwerk- en voertuigen aan te kunnen schaffen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat in een dag tijd al meer subsidie is aangevraagd dan er te vergeven is. Het gaat om de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB), waarvan de inschrijving maandag openging.

Het totale budget in deze subsidiepot bedraagt voor dit jaar 60 miljoen euro, 36 miljoen daarvan is bestemd voor aanschaf. Maar in een dag tijd is er al voor een bedrag van ruim 66 miljoen euro aangevraagd. RVO benadrukt dat het gaat om aanvragen die nog wel moeten worden beoordeeld. Zo controleert de rijksdienst de binnengekomen aanvragen momenteel op volledigheid. Vervolgens vindt er een loting plaats voor alle goedgekeurde aanvragen die op de openingsdag zijn gedaan.

De meeste aanvragen zijn gedaan voor de aanschaf van een rupsgraafmachine, meldt RVO, in totaal 177. Dat voertuig wordt gevolgd door een shovel (142 aanvragen) en een mobiele graafmachine (130 aanvragen).

Naast aanschafsubsidie is er ook budget voor het ombouwen van bouwmateriaal en innovatie. Hier gaat het om respectievelijk 14 miljoen euro en 10 miljoen euro. Ook hierop hebben bedrijven zich ingetekend, maar de hiervoor gereserveerde budgetten zijn nog niet overschreden.