Wall Street zoekend na inflatiecijfer, Airbnb onderuit na cijfers

Airbnb ging woensdag hard onderuit op de aandelenbeurzen in New York. Het woningverhuurplatform presteerde afgelopen kwartaal beter dan kenners hadden verwacht, maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. Het aandeel werd zo’n 13 procent lager gezet. De aandacht van beleggers ging echter vooral uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat voor aanvang van de beurshandel bekend werd gemaakt.

De consumentenprijzen in de Verenigde Staten namen in april met 0,4 procent op maandbasis toe. Dat was precies volgens de verwachting van economen, maar wel meer dan in maart. Op jaarbasis daalde de inflatie licht tot 4,9 procent. Als de inflatie hoog blijft, kan de Federal Reserve tot een extra renteverhoging besluiten. Bij het laatste rentebesluit afgelopen week hintte Fed-president Jerome Powell er nog op dat de Fed mogelijk klaar was met het verhogen van de rente.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 33.545 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4133 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 0,8 procent omhoog op 12.274 punten.

Rivian dikte ruim 10 procent aan. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s leed afgelopen kwartaal minder verlies dan verwacht. Ook viel de omzet hoger uit dan voorzien. Tech- en webwinkelconcern Amazon, dat een groot belang heeft in Rivian, won 2,3 procent.

Occidental Petroleum daalde 2 procent, na een tegenvallende kwartaalwinst van de olie- en gasproducent. Electronic Arts verloor 1,3 procent. De Amerikaanse ontwikkelaar van computerspellen boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst, maar bleef wel voorzichtig met zijn prognoses voor het huidige kwartaal.

Twilio kelderde ruim 17 procent. Het cloudcommunicatiebedrijf boekte afgelopen kwartaal iets meer omzet dan kenners hadden verwacht. De vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen echter tegen.

Paramount Global bleef vrijwel vlak. Het bedrijf achter de gelijknamige filmstudio en televisiezenders als MTV, CBS en Nickelodeon, schrapt ongeveer een kwart van de banen bij zijn binnenlandse kabelzenders doordat die steeds meer kijkers verliezen.

Walt Disney won 0,2 procent. Het media- en entertainmentconcern komt na de slotbel op Wall Street met zijn kwartaalcijfers.

De euro was 1,0983 dollar waard, tegen 1,0956 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 1,4 procent in prijs tot 72,65 dollar. Brentolie werd 1,3 procent goedkoper op 76,45 dollar per vat.