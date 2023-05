Adidas wil opbrengst omstreden Yeezy-kleding doneren

Adidas is toch van plan een deel van zijn schoenen en kleding uit de Yeezy-lijn te verkopen. Het Duitse sportkledingmerk werkte jarenlang samen met rapper Kanye ‘Ye’ West aan die zeer lucratieve kledinglijn, maar verbrak de samenwerking na een reeks antisemitische uitlatingen van de artiest. Adidas is nu van plan de opbrengst van de sneakers te doneren aan goede doelen.

Het was lang onduidelijk wat Adidas zou doen met de voorraad aan onverkochte Yeezy-artikelen ter waarde van 1,2 miljard euro. De vrees bestond dat het bedrijf die schoenen zou verbranden, iets wat een aantal maatschappelijke organisaties afraadde. Adidas-topman Bjorn Gulden voegt zich nu naar dat advies.

“Verbranden is niet de oplossing”, zei hij op de aandeelhoudersvergadering. “Wat we na verloop van tijd gaan doen, is delen van deze voorraden verkopen. Daarna doneren we aan organisaties die ons helpen en ook zijn gekwetst door de uitlatingen van Kanye West.”

De samenwerking met Ye werd jarenlang gezien als een van de grootste commerciƫle successen in de sportkledingindustrie. De breuk met hem heeft dan ook grote financiƫle gevolgen. Zo verwacht Adidas dit jaar een operationeel verlies van 700 miljoen euro als de volledige Yeezy-voorraad, waaronder enkele gloednieuwe artikelen, zou worden afgeschreven. Dat zou het eerste verlies voor Adidas in zeker dertig jaar zijn.

Gulden noemde het vraagstuk over wat te doen met de Yeezy-kleding en -sneakers “ongelooflijk gecompliceerd”. Hij staat nog altijd achter de beslissing van Adidas om te breken met Ye, gezien de pijn die zijn antisemitische opmerkingen hebben veroorzaakt. Maar tegelijkertijd heeft de artiest nog een schare fans die hem ondanks alles blijven steunen, dus elke beslissing zal volgens de topman wel ergens kwaad bloed zetten.