Bank PacWest verliest fors op aandelenbeurs New York

Op de aandelenbeurs in New York ging donderdag opnieuw een bank hard onderuit na twijfels over de toekomst van het bedrijf. De kleinere Californische financieel dienstverlener PacWest Bancorp raakte ruim een vijfde van zijn beurswaarde kwijt, nadat de handel in het aandeel eerder op de dag werd stilgelegd vanwege hevige koersschommelingen.

PacWest meldde dat de deposito’s vorige week met 9,5 procent waren afgenomen na het nieuws dat de bank zijn opties voor de toekomst onderzoekt. Ook meldde het bedrijf op 15 miljard dollar aan liquide middelen te hebben, wat meer is dan de 5,2 miljard dollar aan tegoeden van klanten die niet onder een garantieregeling vallen.

Dit jaar is er al langer onrust rond kleinere Amerikaanse banken, waarvan er een aantal failliet gingen. Eerder vielen de Silicon Valley Bank, Signature Bank en First Republic om in de Verenigde Staten.

Beleggers op Wall Street verwerkten verder cijfers die op een mogelijk afkoeling van de Amerikaanse economie wijzen. Zo liep het wekelijkse aantal aanvragen van een werkloosheidsuitkering op tot het hoogste niveau sinds oktober 2021. Daarnaast klinken steeds bezorgdere geluiden over de impasse rond het Amerikaanse schuldenplafond, waardoor de regering van de Verenigde Staten zonder cash kan komen te zitten om schuldeisers terug te betalen of lonen van ambtenaren te betalen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent lager op punten. De bredere S&P 500 zakte 0,2 procent tot 4130,62 punten en de door techbedrijven gedomineerde Nasdaq won juist 0,2 procent tot 12.328,51 punten.

Een andere daler was Peloton (min 8,9 procent), dat hometrainers en bijbehorende trainingsprogramma’s maakt. Zo’n 2,2 miljoen van die fitnessfietsen moeten terug naar de fabriek omdat de zadelpen kan afbreken. Entertainmentconcern Disney behoorde ook tot de verliezers. De streamingdienst Disney+ drong de verliezen terug dankzij prijsverhogingen, maar verloor per saldo wel 4 miljoen abonnees. Het aandeel eindigde bijna 9 procent lager.

Beyond Meat verloor ruim 18 procent aan beurswaarde na tegenvallende kwartaalcijfers. Het aandeel Tesla (plus 2,1 procent) maakte een sprongetje na de bekendmaking dat topman Elon Musk een nieuwe topvrouw heeft gevonden voor Twitter, waar hij nu ook nog de hoogste baas is.

De euro was 1,0915 dollar waard, tegen 1,0910 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent goedkoper op 71,44 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent minder, op 75,50 dollar per vat.