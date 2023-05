Bloemisten: iets meer bestellingen voor Moederdag dan voor corona

Bloemisten krijgen momenteel iets meer bestellingen voor boeketten binnen in aanloop naar Moederdag dan in 2019, voor de coronapandemie. Dat zegt Marco Maasse, directeur van Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW). Doordat bloemen duurder zijn geworden en de koopkracht van veel mensen achteruit is gegaan, zeggen sommigen wel: “doe mij maar een kleiner boeket in plaats van een grote.”

Maar over het algemeen trekken consumenten flink de portemonnee bij bloemenzaken. “Bloemen geven is leuk maar bloemen kopen is net zo leuk. We hebben nog een paar dagen te gaan, maar het lijkt dat de consument bereid is meer uit te geven vergeleken met voor corona”, aldus de directeur van de branchevereniging.

De week voor Moederdag is een van de belangrijkste weken voor bloemisten. “Het is alle zeilen bijzetten op dit moment, zowel fysiek in winkels als online”, stelt Maasse. Volgens hem zijn vooral boeketten in de kleur rood populair. “En rozen en pioenrozen doen het serieus goed.”

Volgens Maasse kan de verkoop de komende dagen nog een opsteker krijgen van het zachte weer. “Het wordt zonnig, weinig regen. Dat brengt mensen ook sneller op de been.”

Bloemen zijn dit jaar wel duurder geworden, net zoals veel andere producten. Dat komt onder meer door de hogere energiekosten voor kwekers. Ook kweken sommige bedrijven minder bloemen omdat het financieel minder gaat. Dat drijft de bloemenprijzen op.

Royal FloraHolland wijst erop dat kwekers echter geen hogere prijzen voor hun producten ontvangen, terwijl de kosten wel oplopen. “De opbrengsten lopen niet in de pas met de gestegen kosten, dat kun je natuurlijk niet al te lang volhouden. Dat is wel een punt van zorg”, stelt een woordvoerder van de bloemenveiling.

Hij ziet verder dat er internationaal gezien iets minder bloemen worden verkocht in aanloop naar Moederdag. Maar dat komt vooral door seizoensinvloeden. Zo was de maand april een slechte maand met weinig zon waardoor er minder bloemen werden gekweekt en dus ook verkocht.